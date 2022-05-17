&quot;Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü&quot; anlatıldı - Haberler

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"Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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'Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü' anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na bağlı Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu bünyesinde, Doç. Dr. Cengiz Taşkın'ın yönlendiriciliği ve Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın katılımlarıyla "Türk Sporunun Gelişiminde Federasyonların Rolü" başlıklı e-söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş'ın Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'a katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletmesiyle başladı. Söyleşide, federasyon çatısı altında olan spor branşlarının iş ve işleyişi, federasyonlar tarafından sporun gelişimi için atılan somut adımlar, federasyonların çatısı altında çalışmak isteyenlerin yanı sıra antrenör veya hakem olmak isteyenlerin hangi hususlara dikkat etmesi ve hangi konularda daha çok çaba göstermeleri gerektiği konuları konuşuldu. Söyleşi, soru cevap bölümünün ardından son buldu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sadık Karakan, Aralık, Kilis, Türk, Spor, Haberler

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