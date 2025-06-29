Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
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Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan ve anlatımıyla hafızalara kazınan ünlü spor spikeri Sabri Ugan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig müsabakalarındaki anlatımıyla hafızalara kazınan ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan duyurdu. Ugan, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan isim olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı. Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

SABRİ UGAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, Türk spor medyasının tanınmış ve sevilen spikerlerinden biriydi. Ugan, kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991 yılında aynı gazetede spor müdürü oldu. Bu dönemde Sakaryaspor maçlarını anlatarak spikerliğe adım attı. 1994 yılında Kanal 6'da editör olarak görev yaptı, ardından Star TV'ye geçti ve Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli maçları anlattı. Birçok farklı televizyon kanalında görev aldı, futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yaptı. Ugan'ın, milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı da bulunuyordu.

Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

2 gün önce gbermemiş miydi bu da

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan terbiyesiz yunussbayern adamın çoluğu çocuğu var.Az saygın olsun...

Yorum Beğen192
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Haber Yorumlarıb95ydzgzfm:

allah rahmet eylesin sabri ungan..Çocukken az dinlemedik sesiyle yorumuyla bize futbolu sevdirdin mekanim cennet olsun..

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCHP Savar:

Allah rahmet eylesin

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet Arif Ordek:

allah dahmet eylesın… bızde dıyoruz 65 te emeklı olalım rahat edelım onuda goremıcez artık

Yorum Beğen70
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