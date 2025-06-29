Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig müsabakalarındaki anlatımıyla hafızalara kazınan ünlü spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Acı haberi Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan duyurdu. Ugan, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Tarihe geçen sayısız maçı izleyicilerle buluşturan isim olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı. Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

SABRİ UGAN KİMDİR?

1963 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, Türk spor medyasının tanınmış ve sevilen spikerlerinden biriydi. Ugan, kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1991 yılında aynı gazetede spor müdürü oldu. Bu dönemde Sakaryaspor maçlarını anlatarak spikerliğe adım attı. 1994 yılında Kanal 6'da editör olarak görev yaptı, ardından Star TV'ye geçti ve Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki önemli maçları anlattı. Birçok farklı televizyon kanalında görev aldı, futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yaptı. Ugan'ın, milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı da bulunuyordu.