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Türk Sporcular Barum Rallisi'nde İyi Bir Performans Sergiledi

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Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türk sporcular Kerem Kazaz ikinci, Kübra Denizci Keskin üçüncü sırada podyumda yer aldı. Türkiye'yi temsil eden sporcular, başarılı bir performans sergiledi.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türk sporcular Kerem Kazaz ikinci, Kübra Denizci Keskin üçüncü sırada podyumda yer aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Çekya'da düzenlenen 2024 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) 6. yarışı Barum Rallisi'nde Türkiye'yi Kerem Kazaz ve Kübra Denizci Keskin temsil etti.

Genç sporcu Kerem Kazaz, asfalt parkurda gerçekleştirilen zorlu ralliyi Atölye Kazaz adına Silvestre Corentin ile ERC3 ve Fiesta Rally3 Trophy klasmanlarında ikinci tamamladı.

Hypco Neo Motorspor adına yarışan Türkiye'nin ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin ise ikinci Avrupa tecrübesinde Ali Tuğrul Kaya ile RC5 kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 7. yarışı 30-31 Ağustos'ta Galler'de asfalt parkurda koşulacak.

Kaynak: AA / Spor

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