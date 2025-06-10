Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak

Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak
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Milli motosikletçimiz ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacak ve bu alanda yarışan ilk Türk sporcu olacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla uluslararası arenada kendini kanıtlayan Razgatlıoğlu, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'ye adım atıyor. 2026 sezonunda geçerli olacak bu anlaşmayla birlikte Razgatlıoğlu, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

2024 MotoGP sezonunun şampiyonu Pramac Racing ile anlaşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak. Geçtiğimiz sezonu Ducati ile tamamlayan takım, bu sezonda Yamaha ile yarışmaya başlamıştı.

Toprak'ın MotoGP'ye geçişi, yalnızca kişisel kariyerinde bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin motor sporları tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak da kayda geçiyor.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

1996 yılında Sakarya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, 5 yaşında motor üzerine çıktı. 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırarak Türkiye Pist Birinciliğini elde etti. 2012'de ise İspanya'da yapılan Red Bull MotoGP Rookies Cup seçmelerini kazanarak, Türkiye'nin en genç pilotlarından biri oldu. Supersport 600 Avrupa serisinde elde ettiği derecelerle dikkat çeken Razgatlıoğlu, Superstock 1000 ve ardından Superbike klasmanında sergilediği güçlü performansla dünya çapında tanındı.

Agresif ancak kontrollü yarış stili, kazanma arzusu ve mücadeleci yapısıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başaran Red Bull sporcusu, Türkiye'de Motor Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonalarda da 2009, 2011 ve 2012'de zaferler kazandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Helâl olsun arslanıma. Gurur kaynağımız. Allah başarılarını daim etsin inşallah.

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