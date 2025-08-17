Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı
Mısır'da düzenlenen 2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular; bireysel, takım ve bayrak yarışlarında elde ettikleri derecelerle toplamda 6 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı yakaladı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen 2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular; bireysel, takım ve bayrak yarışlarında elde ettikleri derecelerle toplamda 6 gümüş madalya kazandı.

DÜNYA İKİNCİLİĞİ GELDİ

Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen '2025 U15 Dünya Tetratlon Şampiyonası'nda Milli sporcu Elif Duman, bireysel yarışlarda gösterdiği üstün performansla dünya 2'ncisi oldu. Aynı başarıyı erkekler kategorisinde Mehmet Doruk Özkan tekrarlayarak dünya 2'nciliğini elde etti. Kadın Takımı ise (Aylin Yılmaz, Elif Duman, Nevra Fandaklı) dünya 2'ncisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Erkek Takımı da (Mehmet Doruk Özkan, Serhan Efe Ucarı, Dağhan Emir Demiryürek) çıktığı mücadeleler sonrası dünya 2'ncisi oldu. Karışık Bayrak Takımı (Elif Duman – Mehmet Doruk Özkan) dünya 2'ncisi oldu. Erkek Bayrak Takımı ise (Mehmet Doruk Özkan – Serhan Efe Ucarı) güçlü performanslarıyla dünya 2'inciliğine ulaştı.

Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

'4 SPORCUDAN FİNAL BAŞARISI'

Finallere yükselen milli sporcular şampiyonada önemli başarılar elde etti. Nevra Fandaklı bireysel yarışta dünya 4'üncüsü, Melis Tuğsem Erim ise dünya 10'uncusu oldu. Erkeklerde Serhan Efe Ucarı, finali dünya 6'ncısı olarak tamamlarken; Mehmet Doruk Özkan bireysel, takım ve bayrak dereceleriyle şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Türk Pentatlonu'nun gençleri, dünya sahnesinde parladı

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU: ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDILAR

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sporcuların sahadaki disiplin ve azimleriyle modern pentatlonun geleceği için umut verdikleri vurgulanarak; "Gençlerimiz ülkemizi gururlandırdı, onların başarıları Türk pentatlonunun yükselişinin en güçlü göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
title
