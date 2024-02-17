Türk Milli Sporcular Almanya'da Madalya Kazandı
Almanya'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Grand Prix Heidelberg müsabakalarında Türk milli sporcular Ecem Taşın Çavdar ve Cahide Eke, madalya kazandı.
Almanya'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Grand Prix Heidelberg müsabakalarında milli sporcular, iki madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar'ın gümüş madalya aldığı belirtildi.
Kadınlar J2-48 kiloda ise Cahide Eke'nin bronz madalya elde ettiği kaydedildi.