Türk Milli Haltercilerden Şampiyonada Büyük Başarı

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Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak toplamda 62 madalya elde etti.

Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 23'ü altın, 62 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen organizasyonda 23 altın, 22 gümüş ve 17 bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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