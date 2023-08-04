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Türk Masa Tenisçileri Üniversiteler Dünya Şampiyonası'nda 3. Oldu

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Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Fisu World University Games Summer çeyrek finalinde Almanya'yı mağlup eden Türk masa tenisçileri İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler, yarı finalde Çinli rakiplerine mağlup olarak turnuvayı 3. sırada tamamladı. Milli takım antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz, takımın gösterdiği performanstan memnuniyetini dile getirerek, daha büyük başarılar için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Çin'in Chengdu kentinde devam eden Fisu World University Games Summer çeyrek finalinde (Üniversiteler Dünya Şampiyonası) çiftlerde Almanya'yı 4-2 mağlup eden milli masa tenisçiler İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler, yarı final mücadelesinde Çinli rakiplerine 4-3 mağlup olarak turnuvayı 3'üncü tamamladı.

Turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz, "Masa Tenisi takımı olarak ilk defa katıldığımız Fisu World University Games Summer'da oldukça iyi mücadele verdik. Türkiye Masa Tenisi tarihi açısından oldukça büyük bir başarı elde etmiş olduk. Bu başarıda her şeyini ortaya koyan İbrahim Gündüz ve Talha Yiğenler'i gönülden kutluyorum. Daha iyisini başarmak için çalışmalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası İbrahim Gündüz Almanya Spor Haberler

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