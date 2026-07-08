TVF Spor Lisesi ve Sancaktepe Okyanus Koleji, dünya voleybol şampiyonasında finalde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesi Erkek Takımı ile Sancaktepe Okyanus Koleji Kız Takımı, 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda finale çıktı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Çin'in Shangluo kentinde düzenlenen organizasyonda TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde ev sahibi Çin'i 25-22, 25-22 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek namağlup finale yükseldi.

Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Sancaktepe Okyanus Koleji de yarı finalde Çin'i 25-21, 25-22 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenerek adını namağlup finale yazdırdı.

TVF Spor Lisesi ile Sancaktepe Okyanus Koleji, final karşılaşmalarını yarın oynayacak.