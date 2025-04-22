Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme

UEFA'dan yapılan açıklamada 2020-24 yılları arasında elit kategoriden amatör kademeye kadar milli takımlara oyuncu gönderen tüm takımların ödemeleri paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE FENERBAHÇE BAŞI ÇEKTİ

Rapora göre Türk kulüpleri 4 yıllık dönemde 7.5 milyon euro gelir elde etti. Listede 1 milyon 820 bin 940 euroluk gelirle Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Sarı-lacivertlileri 1 milyon 195 bin 489 euro ile ezeli rakipleri Galatasaray takip etti. Beşiktaş ise 747 bin 697 euro ile üçüncü sırada yer alırken Trabzonspor da 738 bin 906 euroluk gelirin sahibi oldu.

İşte UEFA'nın Türk kulüplerine ödediği ücretler şöyle;