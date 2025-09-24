Haberler

Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçlarını kazansa bile 1 puanı olamayacak

Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçlarını kazansa bile 1 puanı olamayacak
Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, aldığı ağır puan cezaları nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Sarı-siyahlı ekip, kalan 12 maçını kazansa bile ilk yarıyı sıfır puanla tamamlayacak.

1986'da Malatya Belediyespor adıyla kurulan, 2010'da Yeni Malatyaspor ismini alan Doğu Anadolu temsilcisi, 2017'de Süper Lig'e yükselmiş ve 5 sezon boyunca Türkiye'nin en üst seviyesinde mücadele etmişti. Ancak son yıllarda üst üste gelen başarısız sonuçlar ve cezalar, kulübü dibe sürükledi.

36 PUAN SİLME CEZASI ALDILAR

Bu sezon Nesine 2. Lig'de çıktığı 5 maçta da puan alamayan Malatyaspor, FIFA Disiplin Komitesi'nden gelen kararlarla toplam 36 puan silme cezası aldı. Sezona -6 puanla başlayan kulüp, devam eden haftalarda 30 puan daha silinince ligin son sırasına demir attı.

970 GÜNDÜR GALİBİYET YOK

Sarı-siyahlılar, en son 29 Ocak 2023'te Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek puanla tanışmıştı. Aradan geçen 970 gündür ligde ne puan ne de galibiyet sevinci yaşayabilen Yeni Malatyaspor, bu sezon sadece 3 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

