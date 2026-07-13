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Türk kriketinde ICC Gelişim Ödülleri'nde iki uluslararası başarı

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Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesindeki kriket branşı, ICC 2025 Gelişim Ödülleri'nde Avrupa Bölgesi birincisi seçilip küresel ödüle aday gösterilirken, 'Yılın Kadın Kriketi Girişimi' ödülünü BAE ile ortaklaşa kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren kriket branşı, Uluslararası Kriket Konseyinin (ICC) düzenlediği 2025 Gelişim Ödülleri kapsamında iki uluslararası başarı elde etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kadın kriketinin gelişimine yönelik projeleriyle önce ICC 2025 Gelişim Ödülleri Avrupa Bölgesi Kazananı seçilen Türk kriketi, küresel ödüle aday gösterildi.

Türkiye, dünyada ise "Yılın Kadın Kriketi Girişimi" ödülünü Birleşik Arap Emirlikleri Kriket Federasyonu ile ortaklaşa kazandı.

Kadın kriketinin yaygınlaştırılması, genç kızların spora kazandırılması ve sürdürülebilir gelişim projeleriyle elde edilen başarının, Türkiye'nin uluslararası alanda örnek gösterilen ülkeler arasında yer almasını sağladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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