Haberler

Milli karateciler, Çin'de 2 altın, 1 bronz madalya kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Karate Milli Takımı, Çin'in Sıçuan eyaletinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarında 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda birinci oldu. Nuri Kılıç ve Enes Bulut altın madalya elde etti, Fatma Naz Yenen ise bronz madalya kazandı.

Türk Karate Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarını 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Çin'in Sıçuan eyaletinin Lışan şehrinde 10-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarına 60 ülkeden 330 sporcu katıldı.

Milli karateciler, final müsabakalarında 2 sıklette altın, 2 sıklette bronz madalya için mindere çıktı.

Erkekler 60 kiloda Nuri Kılıç, 75 kiloda Enes Bulut altın madalya, kadınlar 61 kiloda Fatma Naz Yenen bronz madalya kazandı.

Milliler, 3 madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, kafileye müsabakalarda eşlik eden Çıngdu Başkonsolosu Uğur Öztürk aracılığıyla telefonda görüşerek Milli Takım yetkililerini ve madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama