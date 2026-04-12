Milli karateciler, Çin'de 2 altın, 1 bronz madalya kazandı

Türk Karate Milli Takımı, Çin'de düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarını 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Çin'in Sıçuan eyaletinin Lışan şehrinde 10-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakalarına 60 ülkeden 330 sporcu katıldı.

Milli karateciler, final müsabakalarında 2 sıklette altın, 2 sıklette bronz madalya için mindere çıktı.

Erkekler 60 kiloda Nuri Kılıç, 75 kiloda Enes Bulut altın madalya, kadınlar 61 kiloda Fatma Naz Yenen bronz madalya kazandı.

Milliler, 3 madalyayla genel klasmanda birinci oldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, kafileye müsabakalarda eşlik eden Çıngdu Başkonsolosu Uğur Öztürk aracılığıyla telefonda görüşerek Milli Takım yetkililerini ve madalya kazanan sporcuları tebrik etti.