Türk İşitme Engelliler Güreşçiler 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, 5 madalya kazandı. Büyükler grekoromen stil kategorisinde Mükremin Aktaş, Atalay Aydemir, Ahmet Talha Kacur altın madalya, Alihan Bayraktar ve Bayram Aksal ise bronz madalya elde etti. Ayrıca milli takım, grekoromen stilde tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te düzenlenen organizasyonun üçüncü günü tamamlandı.

Şampiyonada büyükler grekoromen stil 60 kiloda Mükremin Aktaş, 130 kiloda Atalay Aydemir ve 87 kiloda Ahmet Talha Kacur, altın madalya elde etti. 67 kiloda Alihan Bayraktar ve 77 kiloda Bayram Aksal ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayrıca işitme engelliler güreş tarihinde grekoromen stilde milli takım, ilk defa dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyonun ilk iki gününde genç ve yıldızlarda 5, büyükler grekoromen stilde ise 4 madalya elde edilmişti.