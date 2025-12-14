Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç, 122 dakika sürdü ve setler 20-25, 25-13, 22-25, 15-25 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Tuncay Kandemir, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bukmen, Lila Şengün)
Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Alondra, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Bahar Akbay)
Süre: 122 dakika (38, 26, 31, 27)
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor