Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu setlerde 25-18, 27-25, 25-21'lik skorlarla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Orhan Sakın

Türk Hava Yolları : Orthmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Büşra Kılıçlı)

Kuzeyboru: Czyrnianska, Ergül Avcı, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Enweonwu, Ece Hitayca, Lila Şengün, Lozo)

Setler: 25-18, 27-25, 25-21

Süre: 86 dakika (24, 36, 26)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Maç sonunda büyük tepki
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
ABD ve İsrail saldırılarının sürdüğü Tahran'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı

Saldırıların ardından başkent için kritik karar