Türk Halterciler Avrupa Şampiyonasında Rekor Kırdı

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Tuana Süren 3 Avrupa rekoru kırarak 3 altın, Burcu İldem Gerçekten ise 3 gümüş madalya elde etti. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları, ailelerini, kulüplerini ve antrenörlerini elde edilen başarılardan dolayı kutladı.

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Tuana Süren, 3 Avrupa rekoru kırarak 3 altın, Burcu İldem Gerçekten ise 3 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar +81 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Tuana Süren, koparmada 105 kilo, silkmede 130 kilo ve toplamda ise elde ettiği 235 kiloyla 3 altın madalya kazanıp, 3 Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Şampiyonada kadınlar 76 kiloda yarışan milli sporcu Burcu İldem Gerçekten ise 3 gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 91 kilo, silkmede 115 kilo ve toplamda ise 206 kiloluk dereceleriyle 3 gümüş madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktı.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 20 altın, 14 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 42'ye ulaştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, sporcuları, ailelerini, kulüplerini ve antrenörlerini elde edilen başarılardan dolayı kutladı.