Türk Hakemler Euro Beach Soccer League'de Görev Alacak

Türk Hakemler Euro Beach Soccer League'de Görev Alacak
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FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve İdris Yavuz, 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Euro Beach Soccer League A Ligi karşılaşmalarında görev yapacak.

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve İdris Yavuz, 18-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek olan Euro Beach Soccer League (EBSL) A Ligi karşılaşmalarında görev yapacak.

Beach Soccer Worldwide (BSWW) tarafından organize edilen ve Batum Plaj Futbolu Sahası'nda yapılacak olan turnuvada Türkiye, Almanya, Portekiz, Belarus, Gürcistan, Estonya, Çekya ve İsviçre plaj futbolu milli takımları yer alacak.

Turnuvada FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ile İdris Yavuz da görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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