Türk Güreşinden Balkan Şampiyonasına 60 Sporcu
Türkiye, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek U17 Balkan Şampiyonası'nda 60 sporcuyla temsil edilecek. U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımlarında yer alan sporcuların kadroları açıklandı.
Türk güreşinin genç yıldızları, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek U17 Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkıyor.
Organizasyonda mücadele edecek U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımındaki sporcular şu isimlerden oluşuyor:
U17 serbest stil kadrosu
45 kg - İbrahim Bera Kıvrak, Ali Tanır
48 kg - Vessam Kasem, Alihan Metin
51 kg - Muhammed Gölha, Mert Halil İşler
55 kg - Yusuf Eren Koçak, Berat Veli Körpeş
60 kg - Muhammed Mustafa Yiğit, Muhammed Sami Odabaşı
65 kg - Osman Kaplan, Arif Bulut
71 kg - Ali Mustafa, Yusuf İslam Kara
80 kg - Cemal Yiğit Purcu, Can Polat Demirel
92 kg - Süleyman Cerit, Serdar Üngör
110 kg - Yiğit Aktaş, Ali Kemal Kaldırım
U17 grekoromen stil kadrosu
45 kg - Mehmet Turan, Durasan Bilgin
48 kg - Mustafa Kenan Çelik, Şamil Şahan
51 kg - Kubilay Kılıç, Yiğit Abdullah Bağış
55 kg - Utku İlbars, Hüseyin Ağaçcı
60 kg - Tunahan Karabulut, Ercan Doğru
65 kg - Muhammet Reşit Yürük, Emirhan İbrahim Doğan
71 kg - Mahmut Boyraz, Said Ada
80 kg - Abdulhalik Bal, Yusuf Keskinkaya, Mustafa Baki Yüksel
92 kg - Ali Poyraz Ayvat, Ramazan Efe Nazlım
110 kg - Mustafa Özadam, Davut Çakır
U17 kadınlar stil kadrosu
40 kg - Fatmagül Çoban, Havin Selçuk
43 kg - Hatice Kazmacı
46 kg - Tuğçenaz Ucuz
49 kg - Ecrin Eylül Dündar
53 kg - Hilal Sağlam, Esma Özmez
57 kg - Su Soyalp, Melis Yılmaz
61 kg - Sema Yüksel, Melisa Sarıçicek
65 kg - Badesu Doğan, Diyana Mustafa, Elif Gündoğdu
69 kg - Ela Toplu, Zeynep Bengü Kardaşlar, Meliha Kobal
73 kg - Sudenaz Çamoğlu, Melisa Kobal - İSTANBUL