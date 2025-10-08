Türk Güreşinden Balkan Şampiyonasına 60 Sporcu

Haberler

Türkiye, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek U17 Balkan Şampiyonası'nda 60 sporcuyla temsil edilecek. U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımlarında yer alan sporcuların kadroları açıklandı.

Türk güreşinde U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımında toplam 60 sporcu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türk güreşinin genç yıldızları, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek U17 Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkıyor.

Organizasyonda mücadele edecek U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımındaki sporcular şu isimlerden oluşuyor:

U17 serbest stil kadrosu

45 kg - İbrahim Bera Kıvrak, Ali Tanır

48 kg - Vessam Kasem, Alihan Metin

51 kg - Muhammed Gölha, Mert Halil İşler

55 kg - Yusuf Eren Koçak, Berat Veli Körpeş

60 kg - Muhammed Mustafa Yiğit, Muhammed Sami Odabaşı

65 kg - Osman Kaplan, Arif Bulut

71 kg - Ali Mustafa, Yusuf İslam Kara

80 kg - Cemal Yiğit Purcu, Can Polat Demirel

92 kg - Süleyman Cerit, Serdar Üngör

110 kg - Yiğit Aktaş, Ali Kemal Kaldırım

U17 grekoromen stil kadrosu

45 kg - Mehmet Turan, Durasan Bilgin

48 kg - Mustafa Kenan Çelik, Şamil Şahan

51 kg - Kubilay Kılıç, Yiğit Abdullah Bağış

55 kg - Utku İlbars, Hüseyin Ağaçcı

60 kg - Tunahan Karabulut, Ercan Doğru

65 kg - Muhammet Reşit Yürük, Emirhan İbrahim Doğan

71 kg - Mahmut Boyraz, Said Ada

80 kg - Abdulhalik Bal, Yusuf Keskinkaya, Mustafa Baki Yüksel

92 kg - Ali Poyraz Ayvat, Ramazan Efe Nazlım

110 kg - Mustafa Özadam, Davut Çakır

U17 kadınlar stil kadrosu

40 kg - Fatmagül Çoban, Havin Selçuk

43 kg - Hatice Kazmacı

46 kg - Tuğçenaz Ucuz

49 kg - Ecrin Eylül Dündar

53 kg - Hilal Sağlam, Esma Özmez

57 kg - Su Soyalp, Melis Yılmaz

61 kg - Sema Yüksel, Melisa Sarıçicek

65 kg - Badesu Doğan, Diyana Mustafa, Elif Gündoğdu

69 kg - Ela Toplu, Zeynep Bengü Kardaşlar, Meliha Kobal

73 kg - Sudenaz Çamoğlu, Melisa Kobal - İSTANBUL

