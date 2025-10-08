Türk Güreşinden Balkan Şampiyonasına 60 Sporcu

Türk güreşinde U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımında toplam 60 sporcu Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türk güreşinin genç yıldızları, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek U17 Balkan Şampiyonası'nda mindere çıkıyor.

Organizasyonda mücadele edecek U17 serbest, grekoromen ve kadınlar milli takımındaki sporcular şu isimlerden oluşuyor:

U17 serbest stil kadrosu

45 kg - İbrahim Bera Kıvrak, Ali Tanır

48 kg - Vessam Kasem, Alihan Metin

51 kg - Muhammed Gölha, Mert Halil İşler

55 kg - Yusuf Eren Koçak, Berat Veli Körpeş

60 kg - Muhammed Mustafa Yiğit, Muhammed Sami Odabaşı

65 kg - Osman Kaplan, Arif Bulut

71 kg - Ali Mustafa, Yusuf İslam Kara

80 kg - Cemal Yiğit Purcu, Can Polat Demirel

92 kg - Süleyman Cerit, Serdar Üngör

110 kg - Yiğit Aktaş, Ali Kemal Kaldırım

U17 grekoromen stil kadrosu

45 kg - Mehmet Turan, Durasan Bilgin

48 kg - Mustafa Kenan Çelik, Şamil Şahan

51 kg - Kubilay Kılıç, Yiğit Abdullah Bağış

55 kg - Utku İlbars, Hüseyin Ağaçcı

60 kg - Tunahan Karabulut, Ercan Doğru

65 kg - Muhammet Reşit Yürük, Emirhan İbrahim Doğan

71 kg - Mahmut Boyraz, Said Ada

80 kg - Abdulhalik Bal, Yusuf Keskinkaya, Mustafa Baki Yüksel

92 kg - Ali Poyraz Ayvat, Ramazan Efe Nazlım

110 kg - Mustafa Özadam, Davut Çakır

U17 kadınlar stil kadrosu

40 kg - Fatmagül Çoban, Havin Selçuk

43 kg - Hatice Kazmacı

46 kg - Tuğçenaz Ucuz

49 kg - Ecrin Eylül Dündar

53 kg - Hilal Sağlam, Esma Özmez

57 kg - Su Soyalp, Melis Yılmaz

61 kg - Sema Yüksel, Melisa Sarıçicek

65 kg - Badesu Doğan, Diyana Mustafa, Elif Gündoğdu

69 kg - Ela Toplu, Zeynep Bengü Kardaşlar, Meliha Kobal

73 kg - Sudenaz Çamoğlu, Melisa Kobal - İSTANBUL