Türk golfçüler, Turkish Airlines Open 2026'ya hazır

TURKISH Airlines Open 2026 Golf Turnuvası, Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvada Türk profesyoneller Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Mutlu Güner ve Golf Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu İbrahim Tarık Aslan da amatör olarak sahaya çıkacak. Turnuvayı değerlendiren Türk golfçüler, hazır olduklarını ve en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

DP Dünya Turu takviminde yer alan Turkish Airlines Open yarın başlayacak. 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında Regnum National Golf Kulübü'nde gerçekleşecek turnuvada 2018 Britanya Açık şampiyonu Francesco Molinari başta olmak üzere birçok yıldız oyuncu mücadele ederken, Türk profesyoneller Taner Yamaç, Leon Açıkalın, Mutlu Güner ve Golf Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu İbrahim Tarık Aslan da amatör olarak sahaya çıkacak. Türk golfçüler dev organizasyonu değerlendirerek turnuva hakkında görüşlerini belirtirken, golfçülere Türkiye Golf Federasyonu Milli Takım Antrenörleri İdris Topar ile Çağatay Ural eşlik etti.

TANER YAMAÇ: GOLFE BURADA BAŞLADIM

Profesyonel golfçü Taner Yamaç, Turkish Airlines Open'da 5'inci kez yer alacağını belirterek, daha önce 3 kez amatör 1 kez de profesyonel olarak katıldığını vurguladı. Yamaç, "Geçen sene Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen turnuvada ilk defa profesyonel olarak oynamıştım bu ikincisi olacak. Ben zaten golfe burada, National Golf Kulübü'nde başladım. O yüzden benim için hem avantajlı hem de dezavantajlı olacak. Avantajı; sahanın her noktasını diğer oyunculardan daha iyi biliyorum. Dezavantajı da tabii kendi saham olduğu için herkesin bizlerden beklentisi var. Benim de kendimden beklentilerim var. O yüzden ister istemez bir baskı altına alıyor beni" dedi.

'TURNUVAYA HAZIRIM, HİÇBİR EKSİĞİM YOK'

Bu yıl hazırlıklarının çok iyi geçtiğini belirten Yamaç, "Hazırlıklar süper geçti. Buradan önce 3 turnuva İspanya'da oynadım. Bundan bir hafta önce de Polonya'da turnuva oynadım. Güzel hazırlandım. 3 gündür de antrenmanlarımı burada sürdürdüm. Şu an turnuvaya hazırım, hiçbir eksiğim yok. Bu tarz organizasyonlar olduğu zaman tabii ki biz de oynama şansı buluyoruz. Kendimizi görmemiz, eksiklerimizi görmemiz açısından bu tarz organizasyonlar, ülkemiz için de iyi. Bu oyuncuların gelip burayı görmeleri çok değerli, ileride bu oyuncular kamp dahil olmak üzere daha sıcak yerleri tercih ettikleri için burayı kamp programlarına da ekleyebiliyor. O yönden de güzel bir tanıtım" diye konuştu.

LEON AÇIKALIN: BU SAHADA TECRÜBELİYİZ

Geçen sene de bu organizasyonda yer alarak 'cut'ı geçen ilk Türk oyuncu olan profesyonel golfçü Leon Açıkalın, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirtti. Bu sene biraz daha tecrübeli olduğunu aktaran Açıkalın, "Turkish Airlines Open, Avrupa Turu'nun en önemli ayaklarından biri olduğu için burada olmak her golfçü için bir gurur kaynağı. Ben de kendimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu zorlu turnuvaya hazırladım. Tabii ki burası bizim sürekli antrenman yaptığımız, rüzgarını, zeminini ve green'ini çok iyi bildiğimiz bir saha. Rakiplerimiz buraya dışarıdan geliyor ve sahayı tanımak için sınırlı zamanları var. Bizim ise sahanın her noktasında tecrübemiz var. Bu durum, özellikle zorlu vuruşlarda ve strateji belirlemede bize büyük bir avantaj sağlıyor. Dünyanın en iyi golfçülerini yakından izlemek, onların saha içindeki disiplinlerini ve baskı altındaki soğukkanlılıklarını gözlemlemek paha biçilemez. Sadece oyun tekniklerini değil, saha dışındaki rutinlerini ve hazırlık süreçlerini de takip ederek kendimize dersler çıkarıyoruz. Bu tür organizasyonlar vizyonumuzu genişletiyor. Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın bu seviyede bir organizasyona ev sahipliği yapması muazzam. Gerek sahanın kondisyonu gerekse oyunculara sunulan imkanlar dünya standartlarında" dedi.

MUTLU GÜNER: TÜKİYE İÇİN ÖNEMLİ VE BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Profesyonel golfçü Mutlu Güner, daha önce bu turnuvaya 2016'da katıldığını ve kendisi için ikinci kez burada bulunmanın güzel bir tecrübe olduğunu söyledi. Geçen süre içerisinde golf hocalığı da yaptığını aktaran Güner, "Aynı zamanda antrenmanlara devam ettim. Bu sene de inşallah elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız. National Golf Kulübü'nde golf hayatıma başladım. Yaklaşık 15 yıl burada golf hayatım geçti. Tecrübemiz var. Bu bize inşallah avantaj sağlar diye düşünüyorum. Organizasyon ülkemiz için, özellikle turizm açısından çok önem arz etmektedir. Türkiye için önemli ve büyük bir organizasyon. Hava şartları çok güzel, saha çok iyi kondisyonda. Hepsinin memnun olduğunu düşünüyorum konuştuğum kadarıyla. Yarın sahada elimizden geleni yapacağız ve sonucu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TARIK ASLAN: EV SAHİBİ OLMAK AVANTAJ

Amatör golfçü İbrahim Tarık Aslan da geçen yıl bu organizasyona katıldığını, çok farklı olduğunu ve diğer turnuvalardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu söyledi. Tüm golfçülerin hayalinin burada golf oynamak olduğunu vurgulayan Aslan, şunları söyledi:

"Şimdi ikinci kez oynuyorum ve tecrübelendim. Uzun bir süre antrenman dönemi geçirdim ve kendimi hazır hissediyorum. Oyuncuları gözlemlemek adına, bir profesyonelin nasıl kendisine bakması gerektiğini, nasıl antrenman yapması gerektiğini daha iyi anlıyorsun. Herkesin birbirinden farklı oyun tarzı var ve amaca doğru gidiyorlar. Yani hepsinin amacı aynı, sadece farklı şekillerde geliyorlar oyun tarzı olarak. Ama genelde hepsinin çalışma rutinleri veya beslenmesi, kendine bakması birbirine benzer, yani aynı sayılır. Bu organizasyon büyük bir organizasyon, ülkemizde olması sevindirici. Ülkemizde olduğu için biz de katılmaya hak kazanıyoruz. Bu sahnede kalıcı olmayı düşünüyoruz. Ev sahibi sayılırız çünkü Antalya bölgesinde zaten golf sahaları birbirine çok yakın olduğu için hepsinde oynama fırsatımız oluyor. ve buraya gelenlerden daha fazla oynama fırsatımız olmuştur. Avantaj olarak şöyle; bazı zor çukurların bazı pozisyonları vardır, hani oralara daha iyi hakimsinizdir. Yani kaçman gereken yeri veya atak yapman gerektiği yerleri çok iyi biliyoruz. O yüzden daha avantajlıyız diyebilirim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı