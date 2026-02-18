Haberler

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup etmesi sonrası İtalyan ekibinde moraller bozuldu. Teknik Direktör Luciano Spalletti, bir Türk gazetecinin "Juventus en son ne zaman 5 gol yedi?" sorusuna sinirlenerek, "Bu konuyla ilgilenmek istemiyorum" yanıtını verdi. Spalletti, savunma zaaflarını kabul ederken, maçı yönetemediklerini ve basit hatalar yaptıklarını belirtti.

  • Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından bir Türk gazetecinin 'Juventus en son ne zaman 5 gol yedi?' sorusuna 'Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum' yanıtını verdi.
  • Spalletti, Juventus'un son 4 resmi maçta 13 gol yediğini ve savunma hataları yaptıklarını söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan ekibinde moraller bozuldu. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Luciano Spalletti, yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

RAMS Park'taki tarihi yenilginin ardından bir Türk gazetecinin, "Juventus en son ne zaman 5 gol yedi, hatırlıyor musunuz?" sorusu Spalletti'yi sinirlendirdi.

Deneyimli teknik adam soruya kısa ve net bir şekilde karşılık verdi:

"Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum."

SPALLETTI: MAÇI YÖNETEMEDİK

Son 4 resmi maçta 13 gol yemeleriyle ilgili de konuşan Spalletti, savunma zaaflarını kabul etti. İtalyan çalıştırıcı, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözümü de bizim bulmamız gerekiyor. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Basit hatalar yaptık. Karakter açısından geri adım attık." ifadelerini kullandı. Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası Spalletti'nin gergin tavrı, basın toplantısına damga vurdu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Terörsüz Türkiye süreci için tarihi gün! Rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Raporda af ve umut hakkı var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'u bir anda önünde gören Galatasaraylı taraftar ne diyeceğini şaşırdı

Maç çıkışı ünlü ismi önünde gören taraftar şoke oldu
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan

Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan