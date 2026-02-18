Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İtalyan ekibinde moraller bozuldu. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Luciano Spalletti, yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

RAMS Park'taki tarihi yenilginin ardından bir Türk gazetecinin, "Juventus en son ne zaman 5 gol yedi, hatırlıyor musunuz?" sorusu Spalletti'yi sinirlendirdi.

Deneyimli teknik adam soruya kısa ve net bir şekilde karşılık verdi:

"Juventus tarihinde bunu hatırlamıyorum. 5 golü ne zaman yedik bilmiyorum. Bu konuyla ilgilenmek de istemiyorum."

SPALLETTI: MAÇI YÖNETEMEDİK

Son 4 resmi maçta 13 gol yemeleriyle ilgili de konuşan Spalletti, savunma zaaflarını kabul etti. İtalyan çalıştırıcı, "Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözümü de bizim bulmamız gerekiyor. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Basit hatalar yaptık. Karakter açısından geri adım attık." ifadelerini kullandı. Galatasaray karşısında alınan ağır yenilgi sonrası Spalletti'nin gergin tavrı, basın toplantısına damga vurdu.