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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü

Spor Haberleri

Elazığspor'a evinde 6-3 kaybeden Eskişehirspor, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Lige düştü.

Bir dönemler Süper Lig'de dev kulüplere kök söktüren Eskişehirspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

33. hafta maçında taraftarı önünde Elazığspor'a 6-3 kaybeden Kırmızı-Siyahlılar, TFF 3. Lig'den Bölgesel Amatör Ligi'ne düştü.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lige düştü

1965 yılında kurulan Eskişehirspor, 1970-71 sezonunda Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonu olmuştu.

Ocak ayında yapılan açıklamada Eskişehirspor'un 300 milyon liradan fazla borcu olduğu bildirilmişti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Eskişehirspor Spor Haberler

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