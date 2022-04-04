Türk futbolunun kara günü! Fenerbahçe'den gece yarısı açıklama geldi

4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe'nin takım otobüsü, Trabzon Havalimanı'na giderken yolda kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı. Ölümle burun buruna gelen Fenerbahçe kafilesinde can kaybı yaşanmazken, otobüs şoförü yaralanmıştı. Yaşananların faili hala bulunamazken, Fenerbahçe konuyla ilgili saldırının yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"ÜLKE VİCDANININ ÜZERİNDE KARANLIK BİR GÖLGE OLARAK KALDI"

Bugünden tam 7 yıl, 2 bin 557 gün, 61 bin 368 saat önce, futbolcularımızı, teknik ekip ve çalışanlarımızı taşıyan Futbol A Takım otobüsümüze sıkılan kurşunun faili veya failleri, nedenini bilemediğimiz bir şekilde bulunamadı, bulunamıyor! Belki saniyeler belki de saliseler ile tamamen şans eseriyle can kaybı yaşanmadı ancak bu kara gün, Türk sporunun, Ülke vicdanının üzerinde karanlık bir gölge olarak kaldı, kalmaya devam edecek.

"FENERBAHÇE'NİN SORUNU DEĞİL, TOPLUMSAL BİR YARADIR"

Ta ki cani saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar… Yıllardır adaletin yerini bulmasını, gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını, vicdanların rahatlamasını beklediğimiz Aydınlanmayan Gün, 3 Temmuz Kumpasından beri sürmekte olan saldırıların bir ispatı, bir yansıması niteliğindedir adeta. Ve bu elim hadisenin sorumlusu ya da sorumluları yakalanıp hukuk önünde hesap vermedikçe Fenerbahçe camiası huzura ermeyecektir! İçerisinde 39 canı taşıyan otobümüze yapılan saldırı, sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil, toplumsal bir yaradır! Eğer o gün amaçlarına ulaşmış olsalardı, hedefledikleri geri dönülemeyecek yaralar, ülkemiz adına açılmış olacaktı!

"BİR KEZ DAHA MİLYONLAR ADINA YÜKSEK SESLE HAYKIRIYORUZ"

Biz Fenerbahçe'yiz! Kumpaslarla, saldırılarla hakkımızın yenmesine alışığız, söz konusu mücadele ise geçmişten bugüne en zorlarını pek çok kez verdik, bir gün vazgeçmedik! Ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biliriz, bizim için adalet geç (!) tecelli eder. Ve canımıza kast edenlerin bulunması için de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz! Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarına 'bu karanlığın aydınlatılması' yönündeki talebimizi yineliyor, Toplumun kanayan yarası olan aydınlatılmamış bu davanın bizim için henüz bitmediğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bir kez daha milyonlar adına yüksek sesle haykırıyoruz:

39 canımıza kast edilen bu vicdansızlığı ve bu adaletsizliği, bir yangından daha çabuk önlemeliydik! Oysa bugün, bu korkunç olayın üzerinden geçen 7.yıl, 2 bin 557.gün ve 61 bin 368.saatteyiz! Failin meçhul kabul edilmesini, biz kabul etmeyeceğiz!

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