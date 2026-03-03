Türk futbolunun bittiğinin özeti

Bir amatör karşılaşmada yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu. Maç sırasında kalecinin kendini yere bırakmasının ardından rakip takım kaptanı ile hakem arasında geçen konuşma dikkat çekti.

"15 YAŞINDA ÇOCUK… ARAMIZDA 18 YAŞ VAR"

Kalecinin yerde kaldığı pozisyon sonrası oyun dururken, kaptanın hakeme yönelik sözleri kameralara yansıdı. Kaptan, "Sen bizim bütün oyun odağımızı aldın. Senin anlatman bize yaramıyor. Sen bizi düşündün. 15 yaşında çocuk... gidemiyor. Aramızda 18 yaş var" ifadelerini kullandı. Söz konusu diyalog, yaş farkına ve oyuncunun durumuna yapılan vurgu nedeniyle kısa sürede yayıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Amatör maçta yaşanan bu anlar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Spor kamuoyu, hem hakemin kararını hem de kaptanın tepkisini tartıştı.