Türk futbolunun bittiğinin özeti
Güncelleme:
Bir amatör futbol karşılaşmasında yaşanan olaylar geniş yankı buldu. Kalecinin yerde kalması sonrası duran oyun ve rakip takım kaptanının hakeme yönelik sitem dolu sözleri kameralara yansıdı. Kaptanın, "15 yaşında çocuk... gidemiyor. Aramızda 18 yaş var" şeklindeki ifadeleri tartışmalara neden oldu.

  • Bir amatör futbol maçında kalecinin yere düşmesi sonrası rakip takım kaptanı hakeme '15 yaşında çocuk... aramızda 18 yaş var' dedi.
  • Kaptanın hakeme yönelttiği sözler sosyal medyada gündem oldu ve spor kamuoyunda tartışıldı.

Bir amatör karşılaşmada yaşanan anlar sosyal medyada gündem oldu. Maç sırasında kalecinin kendini yere bırakmasının ardından rakip takım kaptanı ile hakem arasında geçen konuşma dikkat çekti.

"15 YAŞINDA ÇOCUK… ARAMIZDA 18 YAŞ VAR"

Kalecinin yerde kaldığı pozisyon sonrası oyun dururken, kaptanın hakeme yönelik sözleri kameralara yansıdı. Kaptan, "Sen bizim bütün oyun odağımızı aldın. Senin anlatman bize yaramıyor. Sen bizi düşündün. 15 yaşında çocuk... gidemiyor. Aramızda 18 yaş var" ifadelerini kullandı. Söz konusu diyalog, yaş farkına ve oyuncunun durumuna yapılan vurgu nedeniyle kısa sürede yayıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Amatör maçta yaşanan bu anlar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Spor kamuoyu, hem hakemin kararını hem de kaptanın tepkisini tartıştı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

ne diyon dayiiii cuk diye oturuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

