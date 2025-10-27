Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı açıklamasının ardından küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

"KÜME DÜŞME KALDIRILMALIDIR"

Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır." denildi.

İŞTE ÜMRANİYESPOR'UN AÇIKLAMASI