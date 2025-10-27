Haberler

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Trendyol 1. Lig'de düşme hattında olan Ümraniyespor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı açıklamasının ardından küme düşmenin kaldırılmasını talep etti. Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmeli. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır" denildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis skandalı açıklamasının ardından küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

"KÜME DÜŞME KALDIRILMALIDIR"

Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır." denildi.

