Türk futbolunda taş üstünde taş bırakmayacak iddia: MHK Başkanı Lale Orta, özete görüntü ekletti

MHK Başkanı Lale Orta'nın eskiden çalıştığı yayıncı kuruluşta yer alan Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği ve VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasına sinirlenen Orta'nın bir kanal yetkilisini arayarak düzeltme yapılmasını istediği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine sosyal medyada "Lale Orta istifa" etiketi gündeme oturdu.

Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Spor Gecesi Digital YouTube kanalında gazeteci Haluk Yürekli, MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa çok tartışılan Donk-Zaniolo pozisyonu için talepte bulunduğu belirtti.

YAYINCI KURULUŞA BASKI KURDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelenin son dakikalarında Ryan Donk'un Zaniolo'ya yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görmemesi çok tartışılmıştı. Futbol kamuoyunda birçok kesim pozisyonda Donk'un kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtirken, MHK Başkanı Lale Orta'nın beIN Sports'a konuyla ilgili baskı kurduğu iddia edildi.

"BUNU DÜZELTECEKLER"

Haluk Yürekli'nin iddiasına göre, Lale Orta, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programındaki yorumcuların pozisyon için kırmızı kart demesi sonrası kanaldan bir yetkiliyle iletişime geçti. Oldukça sinirlenen Orta, ertesi gün yayınlanacak programda pozisyona ilişkin düzeltme yapılmasını istedi ve "Bunu düzeltecekler. Bunu düzeltmezlerse ben, 3 Nisan'da o programa çıkıp bunu yanlış yorumladıklarını yüzlerine vuracağım." dedi.

VAR ODASINDAN GÖRÜNTÜ SIZDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Lale Orta'nın ertesi gün VAR odasına giderek yayıncı kuruluşun kamera görüntülerini taradığı ve Donk'un Zaniolo'nun aşil tendonuna tam olarak basmadığını gösteren görüntüyü cep telefonuyla çekerek beIN Sports Program Koordinatörü Murat Caner'e ulaştırdığı belirtildi. Orta'nın bu görüntünün maç özetine eklenmesini istediğini ifade eden Haluk Yürekli, Galatasaray-Kasımpaşa maçının özet görüntülerinde daha önce yer almayan Donk-Zaniolo pozisyonunun bu talep sonrası yer alamaya başladığını öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Bu iddialar sonrası sosyal medya adeta karıştı. Ayaklanan Galatasaray taraftarı, "Lale Orta istifa" etiketini kısa süre içerisinde gündemin üst sıralarına taşıdı.