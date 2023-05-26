Türk futbolunda son yılların en büyük sürprizi! Ahmet Nur Çebi, TFF başkanlığına hazırlanıyor

Beşiktaş Başkanı Dursun Özbek ile ilgili ortaya atılan iddia büyük ses getirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Özbek'in TFF başkanlığı için adaylığını koyması bekleniyor.

TFF'de 22-23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere kısa süre kala, TFF başkanlığına sürpriz bir ismin aday olmaya hazırlandığı iddia edildi.

ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olmak için çalışmalara başladı. Çebi'nin başkanlık seçimlerine adaylığını koyması bekleniyor.

ALİ KOÇ İLE DE GÖRÜŞECEK

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahibi olduğu Milli Takımlar Gala Gecesi'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Çebi'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer kulüp başkanlarıyla da görüştükten sonra son kararını kamuoyuna duyurması bekleniyor.