Türk futbolunda kazan kaynıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray cephesinden ise maç sonu olay bir paylaşım geldi.

"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem yönetimini sert eleştiren sarı-kırmızılılar paylaşımına, "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!" notunu düştü. Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı;