Türk futbolunda görülmemiş olay! Böylesi bir daha yaşanır mı bilinmez

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı. Söz konusu müsabakaların 8'ini ev sahibi ekipler kazanırken, 2 mücadele ise berabere sona erdi.

  • Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 maçta deplasman takımları gol atamadı.
  • Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan 10 maçın 8'ini ev sahibi takımlar kazandı.
  • Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında atılan 21 golün tamamı ev sahibi takımlardan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftası dün oynanan Esenler Erokspor - Ümraniyespor maçıyla sona erdi. Bu hafta oynanan mücadelelerde rakiplerine konuk olan takımların performansı dikkat çekti.

DEPLASMAN TAKIMLARI GOL ATAMADI

1. Lig'in 23. haftasında yapılan 10 karşılaşmada hiçbir deplasman takımı gol sevinci yaşayamadı. Atılan toplam 21 golün tamamı ev sahibi ekiplerden geldi. Amed Sportif Faaliyetler'in, Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ettiği mücadele ile Erzurumspor FK'nın Sarıyer'i 4-0 yendiği müsabaka haftanın en gollü maçları oldu.

10 MAÇIN 8'İNİ EV SAHİPLERİ KAZANDI

Söz konusu 10 maçın 8'inde de gülen taraf ev sahibi ekipler oldu. 2 karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi.

1. Lig'de 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

  • İstanbulspor 1-0 Hatayspor
  • Iğdır FK 0-0 Manisa FK
  • Erzurumspor FK 4-0 Sarıyer
  • Çorum FK 1-0 Ankara Keçiörengücü
  • Bodrum FK 3-0 Serikspor
  • Sivasspor 0-0 Pendikspor
  • Bandırmaspor 2-0 Vanspor FK
  • Boluspor 2-0 Sakaryaspor
  • Amed Sportif Faaliyetler 7-0 Adana Demirspor
  • Esenler Erokspor 1-0 Ümraniyespor
