Türk futbolunda ilk kez hayata geçti! Süper Lig hakem ataması kulüp başkanlarıyla yapıldı
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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Bu sezon ilk kez uygulanan sistem, Süper Lig'deki kulüp başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüp başkanları, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik ve MHK Üyeleri ve temsilcileri Riva'daki atamada bir araya geldi. Hakem atama sistemi hakkında bilgi verildi. Kulüp başkanları, hakem atama sistemini ilk kez izledi.
İşte Süper Lig'in 15. haftasında görev yapacak hakemler:
23.12.2022, Antalyaspor - Ankaragücü: Ali Şansalan
23.12.2022, Ümraniyespor - Başakşehir: Arda Kardeşler
24.12.2022, Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
24.12.2022, Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka
24.12.2022, Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25.12.2022, Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
25.12.2022, Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
25.12.2022, Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
25.12.2022, Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen
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