Türk futbolunda bir ilk! Merih Demiral, tarihe geçti

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, Türk futbol tarihine geçti.

FIFA'NIN PROGRAMINDA İLK 40'A GİREN İLK TÜRK SPORCU

Merih, 'FIFA Players Executive Programme'a seçilen dünya çapındaki 40 futbolcudan biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu programa katılan ilk Türk sporcu oldu.

FUTBOLA YÖN VERECEK LİDERLERDEN BİRİ OLACAK

FIFA'nın hayata geçirdiği bu özel eğitim, oyuncuları yönetim, liderlik ve karar alma süreçlerinde söz sahibi yapmayı amaçlıyor. Bu prestijli programa kabul edilen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral, futbolculuk kariyeri sonrasında, futbolun geleceğine yön verecek liderlerden biri olmaya hazırlanıyor.