Türk futbolu onu konuşuyor! Beşiktaş'a 'Geliyorum' diyen Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaştı

Beşiktaş ile her konuda anlaşan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın araya girmesinin ardından siyah-beyazlı yöneticilerin telefonlarını açmadı. Karar değiştiren milli futbolcu, sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a gelecek.

Halil Dervişoğlu, Türk futbolunda uzun yıllar unutulmayacak bir transfer hikayesi yazabilir. Beşiktaş ile her konuda anlaşan ve kontratları isteyen Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından siyah-beyazlı yöneticilerin telefonlarına çıkmadı. Milli futbolcu, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

"BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİN TELEFONLARINI AÇMADI"

Beşiktaş muhabiri Murat Özen konuya ilişkin verdiği bilgide, "Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ı okeyledikten sonra kontratları istemiş. Uçak biletini çözün dedikten sonra Beşiktaş yönetiminin telefonlarını açmadı. Galatasaray'ın devreye girip aldığı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Halil Dervişoğlu'nun karar değiştirdiği ve Galatasaray'ı seçtiği belirtiliyor. Milli futbolcu, daha önce kiralık olarak formasını giydiği sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.