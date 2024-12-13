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TFF 3. Lig takımından Türk futbol tarihine geçecek rekor

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TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, son çıkardığı 8 maçlık kombine satışlarında son 3 gündeki alımlarla birlikte bu sezon 33.530 kombine satışına ulaştı. Bu rakam, 3. Lig için Türk futbol tarihinde bir daha kırılması çok zor bir rekor.

Eski Süper Lig şampiyonu olan ve şimdilerde TFF 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor, son çıkardığı 8 maçlık kombine satışlarında son 3 gündeki alımlarla birlikte bu sezon 33.530 kombine satışına ulaştı.

Yeşil beyazlılar 3. Lig için Türk futbol tarihinde bir daha kırılması çok zor, büyük bir rekora imza attı. Ligdeki ilk 6 müsabakada toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım olan Bursaspor bu sezon ortalama 41 bin 144 seyirciye ulaşmıştı.

Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamaya göre son çıkan 8 maçlık kombinelerde toplam 33 bin 530 kombine satışına ulaşıldı. Bu rakam 3. Lig için Türk futbol tarihine geçmiş olacak.

Türkiye profesyonel liglerinde en çok seyircisi olan ikinci ekip olan Bursaspor Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımları geride bıraktı.

Sıralamanın birincisi 309 bin 466 seyirci ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe de Bursaspor'un ardından 200 bin 933 kişi ile üçüncü, Beşiktaş 172 bin 897 kişi ile dördüncü, Trabzon 124 bin 450 kişi ile beşinci, Samsunspor 123 bin 437 kişi ile altıncı, Konyaspor 89 bin 490 kişi ile yedinci, Göztepe 85 bin 743 ile sekizinci ve Kocaelispor 76 bin 152 kişi ile dokuzunda sırada yer alıyor.

Ortalama 41 bin 144 seyirci ortalaması ile ligde birinci sırada olan Bursaspor, ligin 4. haftasında Muş Spor Kulübü ile oynadığı maçta 43 bin 160 taraftar ile lig rekoru kırmıştı.

Süper Lig'in eski şampiyonlarından Bursaspor, 3. Lig'de yer almasına rağmen şehrinden muazzam bir destek almaya devam ediyor. Ligdeki ilk 6 müsabakada toplam 240 bin 865 taraftarla profesyonel liglerle en çok seyircisi olan ikinci takım olan Bursaspor bu sezon ortalama 41 bin 144 seyirciye ulaşmıştı.

TFF 3. Lig takımından Türk futbol tarihine geçecek rekor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBursa null:

YEŞİL TİMSAH YAKİNDA GERİ DÖNECEK HERKSETE BUNU GÖRECEK

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Haber Yorumlarıslim shady:

Fiyatları yazarsanız daha mantıklı bir haber olur! zira 3 büyüklerin kombine fiyatları bursasporun fiyatlarının 10 katı!

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Haber YorumlarıGam sız:

Ali Koç'un takımı 3 lige düşerse kombine rekorunu kırarlar

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Haber YorumlarıNecdet Kaplan:

Kombine fiyatı 2 tl mi ? Dogru haber yapsanıza. En önemli şeyi önemsemişler

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