Türk futbol tarihinde böylesi yok! Galatasaray-Liverpool maçında rekor kırıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayan Galatasaray, sahada olduğu kadar tribünlerde de unutulmaz bir gece yaşadı. Seyrantepe'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tam 51 bin 160 taraftar yerini aldı ve tribünler tamamen doldu.

TRAFİK KİLİTLENDİ, MAĞAZALARDA YOĞUNLUK

Maç öncesinde stat çevresinde trafik kilitlendi, taraftarlar stada girmekte zorlandı. Aslantepe içindeki GS Store mağazası da yoğun ilgiyle karşılaştı. Taraftarların taleplerini karşılayabilmek için ek kasalar açıldı.

EN PAHALI BİLETLER BİLE TÜKENDİ

Sarı-kırmızılı kulübün 50 bin TL'ye satışa sunduğu en pahalı koltuklar bile kısa sürede tükendi. Karşılaşma öncesi son ana kadar bilet arayan taraftarlar ise istedikleri bilete ulaşamadı.