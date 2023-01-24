Türk futbol tarihinde bir benzeri daha görülmedi! Fatih Terim ilki başardı

Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi teknik direktörlerden biri olan Fatih Terim, The Guardian tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" seçimlerinde jüri olarak yer alacak. Deneyimli hoca böylece bu organizasyona jüri olarak seçilen ilk Türk teknik direktör oldu.

İngiliz basınının köklü kuruluşu The Guardian'ın düzenlediği "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" seçimlerinde bu sene büyük bir sürpriz yaşanacak.

İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Fatih Terim, The Guardian'ın düzenlediği "Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu" seçimlerinde jüri olarak yer alacak. Tecrübeli çalıştırıcı böylece bu organizasyona seçilen ilk Türk teknik direktör oldu.

LIONEL MESSI 5 KEZ SEÇİLDİ

Terim ile birlikte ilk kez Brezilyalı eski futbolcu Maicon ile Norveçli eski futbolcu Jan Age Fjortoft ilk kez jüri koltuğunda oturdu. 2012 yılından beri düzenlenen ödüllerde Lionel Messi, 5 kez ilk sırada seçilen isim olmayı başarmıştı.