Türk futbol tarihinde benzeri görülmedi! Futbolcu Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı - Haberler

Şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonu play-off potasının dışında kapatan Çorum FK'da, kulübün devriyle ilgili somut bir adım atıldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmek üzere. Çorum FK'nin takım kaptanı Murat Yıldırım, sezonun bitmesiyle kulübün bağlı olduğu şirketin sahibi Fatih Özcan ile görüşmelere başladı.

Murat Yıldırım

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Son olarak Murat Yıldırım'ın menajeri ve aynı zamanda danışmanı olan Ali Gürsoy ile kulüp müdürü Özgür Yıldırım bir araya geldi. Çorum FK'nin satışı konusunda bir görüşme yapıldı. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin son derece olumlu geçtiği ve fiyat konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Şirket sahibi Fatih Özcan'ın da gelişmelerden bilgilendirilip, onayı alındı.

RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Kulübün resmi hesaplarından, "Kulübümüzün Sayın Murat Yıldırım'a devredilmesi hususunda sona gelinmiştir" denilirken detaylı açıklamaların ise önümüzdeki günlerde yapılacağı açıklandı.