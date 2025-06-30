Türk Boksörler Irakli Abashidze Turnuvasında 5 Madalya Kazandı

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Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Uluslararası Irakli Abashidze Boks Turnuvası'nda Türk sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile başarı elde etti.

Uluslararası Irakli Abashidze Boks Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyona katılan Baran Kırkgözler (55 kilo) ve Kaan Aykutsun (85 kilo), gümüş madalyayı boynuna taktı.

55 kiloda ringe çıkan Yunus Emre Zozik, 60 kiloda yarışan Berat Civelek ve Selahattin Çinibulak ise 3'üncülük elde etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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