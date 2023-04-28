Üye Girişi
Haberi Paylaş
Turgutluspor'un konuğu Kırıkkale

Turgutluspor'un konuğu Kırıkkale

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 9 maçta hükmen kazandığı Kahramanmaraşspor randevusu haricinde galip gelemeyip alt sıralarda kalan Turgutluspor yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u kötü gidişi sonlandırmak için ağırlayacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 9 maçta hükmen kazandığı Kahramanmaraşspor randevusu haricinde galip gelemeyip alt sıralarda kalan Turgutluspor yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u kötü gidişi sonlandırmak için ağırlayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te start alacak. Grupta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp, deprem felaketi yüzünden ligden çekilen Kahramanmaraş'tan da hükmen alacağı 3 puanla Play-Off'u şimdiden garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatte Darıca Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Yine Play-Off oynamaya hazırlanan Kuşadasıspor, Orduspor 1967 deplasmanında ter dökecek. Ligde 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda Play-Off biletini garantiye alma peşindeki Efeler 09 SFK'da yine saat 15.00'te Aydın Adnan Menderes Stadı'nda Güneş Holding Çankaya FK'yı ağırlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraşspor Turgutluspor Kırıkkale Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title