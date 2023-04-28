Turgutluspor'un konuğu Kırıkkale

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 9 maçta hükmen kazandığı Kahramanmaraşspor randevusu haricinde galip gelemeyip alt sıralarda kalan Turgutluspor yarın Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u kötü gidişi sonlandırmak için ağırlayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 15.00'te start alacak. Grupta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp, deprem felaketi yüzünden ligden çekilen Kahramanmaraş'tan da hükmen alacağı 3 puanla Play-Off'u şimdiden garantileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, aynı saatte Darıca Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Yine Play-Off oynamaya hazırlanan Kuşadasıspor, Orduspor 1967 deplasmanında ter dökecek. Ligde 3'üncü Grup'taki ilk sezonunda Play-Off biletini garantiye alma peşindeki Efeler 09 SFK'da yine saat 15.00'te Aydın Adnan Menderes Stadı'nda Güneş Holding Çankaya FK'yı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor