TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında deplasmanda Amasya FK ile 1-1 berabere kalan lig ikincisi Turgutluspor'un Teknik Direktörü Ramazan Çelik uzun soluklu bir ligde alınan her puanın çok önemli olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup 12. haftasında deplasmanda Amasya FK ile 1-1 berabere kalan lig ikincisi Turgutluspor'un Teknik Direktörü Ramazan Çelik uzun soluklu bir ligde alınan her puanın çok önemli olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor 12. hafta sonunda 7 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle maç fazlasıyla 2. sırada bulunan Turgutluspor 3 Aralık Pazar Günü kendi evinde oynayacağı Pazarspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Pazar günü oynanan Amasya FK maçını değerlendiren Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, "Her puan çok değerli. Maçın ilk yarısında oyunu dengede tutmak adına kontrollü oyunu tercih ettik. Rakibimizi analiz ettiğimiz de uzun toplarla sürekli yön değiştirerek oynuyorlardı. Bu yüzden önde baskı yerine birbirimize yakın durarak oyunun yönüne göre savunma yapmaya çalıştık ve başarılı olduk. Maçın 2. devresinde tamamen kendi oyunumuzu yansıtmaya başladık. Hemen akabinde golü bulduk. Golden sonra oyunu yönlendiren, özgüveni yüksek, topa sahip olan bir takım görüntüsü verdik. Maçı 2-0'a getirecek çok net pozisyonlardan yararlanamadık. Maçın son 10 dakikasında aşırı rüzgar ve yağışla birlikte futbol oynamak zorlaştı. Maalesef duran toptan şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. Uzun soluklu ligde her puan çok değerli. Takım olarak ortaya koyulan performanstan memnunum, fakat çok daha fazlasını yapmalıyız. Hemen derslerimizi alıp yeni haftaya başlayacağız." dedi. - MANİSA