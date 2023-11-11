Turgutluspor, Sapanca Gençlik maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Manisa'nın 3. Lig'deki temsilcilerinden Turgutluspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sapanca Gençlik maçı hazırlıklarını tamamlandı. Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor pazar günü deplasmanda Sapanca Gençlik ile karşılaşacak. Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, pazar günü deplasmanda oynanacak olan Sapanca Gençlik maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirten Çelik, "Sert bir grupta mücadele veriyoruz. Birçok takım iyi performans sergiliyor. Biz kendi oyunumuza ve yapacaklarımıza konsantre oluyoruz. Geride bıraktığımız 9 maçta birçok tecrübe edindik. Önemli dersler çıkardık. Takım olarak ortaya koymamız gereken bir mücadele ve coşku var. Bunu yapacak güce sahibiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sapanca maçında sahaya hazır bir şekilde çıkacağız. Güzel bir sonuçla, hem taraftarlarımızı hem de bizlere güvenen insanları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Karşılaşma öncesi Turgutluspor 9 maçta 17 puanla 3. sırada bulunurken, Sapanca Gençlik ise 8 maçta 7 puanla 15 takımlı grupta son sırada yer alıyor. - MANİSA