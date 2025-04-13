Turgutluspor, Orduspor 1967'ye 3-1 Yenilerek Amatör Lige Düştü
TFF 3. Lig 4. Grup'un 28. haftasında Turgutluspor, evinde Orduspor 1967'ye 3-1 yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maçta goller Arda Köksal, Osman Şahin ve Alperen tarafından atıldı.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 28. haftasında Turgutluspor, evinde Orduspor 1967'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.
Hakemler: Onur Güneş, Abdurrahman Atabay, Mustafa Pelit
7 Eylül Turgutlu 1984: Mehmet, Erdinç (Berat dk. 67), Furkan (Üstün dk. 45), Bora, Ayhan (Yunus Emre dk. 88), Egehan (Osman dk. 67), Hüseyin Can, Arda Köksal, Serkan Yeşilyurt, Mert, Mustafa Murat (Ozan dk. 45)
Orduspor 1967: Muhammet Can, Oğulcan (İsmail dk. 90), Doğancan (Metin dk. 79), Salih Osman (Tugay dk. 90), Alperen, Recep, Mert, Taha, Cevatcan (Uğur dk. 66), Sarper
Goller: Arda Köksal (dk. 57) (Turgutluspor), Osman Şahin (dk. 37 ve 88), Alperen (dk. 44) (Orduspor 1967 )
Sarı kartlar: Osman, Hüseyin Can (Turgutluspor), Oğulcan, Sarper (Orduspor 1967) - MANİSA