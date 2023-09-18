Turgutluspor Deplasmandan Galibiyetle Döndü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin 2. haftasında deplasmandan 3 puanla dönen Manisa temsilcisi Turgutluspor'da yüzler gülüyor. Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, "Takım olarak birlikte hareket etmekten, doğruları yapmaktan keyif alıyoruz" dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, deplasmanda oynadıkları ve 2-1 galip geldikleri Silifke Belediyespor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çelik, "İlk deplasman maçından galibiyetle döndüğümüz için mutluyuz. Lige önemli ve iyi bir başlangıç yaptık. Takım olarak birlikte hareket etmekten, doğruları yapmaktan keyif alıyoruz. İlk deplasman maçımız olan Silifke Belediyespor maçı çok yüksek tempoda oynandı. Rakibimiz bu ligin en yüksek tempoda oynayan takımlarından bir tanesi. Maç içinde zorlandığımız dakikalar oldu. İlk 15 dakikada bir baskı hissettik. Fakat sonrasında baskıyı kırıp, topa ve oyuna hakim olduğumuzu düşünüyorum. İlk golü bulduktan sonra devreye kadar kontrol tamamen bizim elimizdeydi. İkinci yarının başında bize yakışmayan bir gol yedik. Golü yememize rağmen maçı kazanma isteğinden son dakikaya kadar hiç vazgeçmedik. Beni en fazla mutlu eden tarafta buydu. Nitekim de attığımız 2. gol ile maçı kazandık. Oynayan, oynamayan bütün oyuncularımızı kazanma ve birlikte hareket etme duygusu ile hareket ettikleri için kutluyorum. Sadece bir maç daha kazandık. Rehavete kapılmadan sevincimizi yaşayıp yeni haftaya ciddi bir şekilde başlayacağız. Bizleri Silifke'ye kadar gelip destekleyen taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ederim" dedi. - MANİSA