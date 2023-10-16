Turgutluspor, deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 yenerek haftayı kapattı

Manisa'nın TFF 3. Lig'deki temsilcilerinden Turgutluspor, haftayı deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 yenerek kapattı. Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, 1954 Kelkit Belediyespor maçını değerlendirdi.

TFF 3. Lig'de deplasmanda oynadıkları ve 2-0 kazandıkları 1954 Kelkit Belediyespor karşılaşması hakkında konuşan Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik şunları söyledi:

"Kazanarak yola devam etmek çok güzel. Futbol oynamaya çok elverişli olmayan bir zeminde oynadığımız 1954 Kelkit maçına saha şartlarından dolayı ilk 15 dakika oynamak istediğimiz oyun için zorlandığımızı söyleyebilirim. Sonrasında hem sahayı tanıdık hem de oyunumuzu sahaya yansıttık. Genel olarak maça baktığımız da kontrolü, çoğu bölümde elimizde tuttuk. Çok sayıda gol pozisyonu yakaladık. Bu pozisyonlardan ikisini gole çevirerek kazanmasını bildik. Takım olarak bir şeyi artık çok iyi biliyoruz. Biz duygusu ve yüksek konsantrasyonla oynadığımız her maçı kazanabilecek güce ve yeterliliğe sahibiz. Bulunduğumuz konumu sindirecek iradeye de sahibiz. Yolumuza devam edeceğiz. Tüm enerjisini sahaya yansıtan bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu güzel galibiyet tüm Turgutlu halkına ve Turgutluspor taraftarlarına armağan olsun." - MANİSA