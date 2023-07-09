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Turgutluspor'da yeni teknik direktör: Ramazan Çelik

Turgutluspor'da yeni teknik direktör: Ramazan Çelik

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Lig'de mücadele edecek Turgutluspor, teknik direktörlük görevine Ramazan Çelik'i getirdi. Çelik'in imza törenine kulüp başkanı, başkan yardımcısı ve sportif direktör katıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Çelik'e hoş geldin denildi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Lig'de mücadele edecek Turgutluspor'da teknik direktörlük görevine Ramazan Çelik getirildi. Sezon başında  sportif direktörlük görevi Sadullah Erarslan'la anlaşma sağlayan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör belirsizliğini de çözerek Çelik'le de sözleşme imzaladı. Çelik'in imza törenine Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Turgutluspor teknik direktörlük görevi için Ramazan Çelik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni teknik direktörümüz Ramazan Çelik'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.  Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi. Ramazan Çelik kariyerinde daha önce Siirt İl Özel İdare ve Elazığspor'da görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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