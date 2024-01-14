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Turgutluspor, Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı

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TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı transfer etti. Aydın, Turgutluspor ile sözleşme imzaladı ve heyecanlı olduğunu belirtti.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Alperen Aydın'ı kadrosuna kattı.

Turgutluspor, Amber Çay Eynesil Belediyespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alperen Aydın ile sözleşme imzaladı. Tesislerde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Alperen Aydın, "Hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Turgutluspor'a geldim. Burada olduğum ve bu formayı giyeceğim için heyecanlıyım. Çok çalışıp bir an önce Kırmızı-Siyahlı formayı giymek istiyorum. Bana güvenen ve inanan herkesi mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Alperen Aydın'ın genç yaşına rağmen tecrübeye sahip olduğunu belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akın ise, "Alperen Aydın, ligin ilk yarısında Eynesil Belediyespor'da iyi bir performans sergilemiş ve dikkat çekmiş bir oyuncu. Alperen'in kulübümüze en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Alperen Aydın gücümüze güç kattı. Alperen'e Turgutluspor formamız altında büyük başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Turgutluspor'un yeni transferi Alperen Aydın, 29 Eylül 2000 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Futbola Giresun'un Es Es Gençlik Spor altyapısında başlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Giresunspor, 1922 Konyaspor, Siirt İl Özel İdaresi, Bayrampaşa ve Eynesil Belediyespor formaları giydi. 2018 yılında Giresunspor'da profesyonel olan Alperen Aydın, kariyerinde 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 78 maça çıkarken, 2 gol kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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