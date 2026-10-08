Turgutlu Belediyespor, Beşiktaş Boa maçı hazırlığında iki eksikle antrenman yaptı

Turgutlu Belediyespor, Beşiktaş Boa maçı hazırlığında iki eksikle antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Turgutlu Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Beşiktaş Boa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda sakat Melike Yalçınkaya ve Kelsey Bone olmadan antrenman yaptı.
Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında Beşiktaş Boa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.
Turgutlu Belediyespor'da sakatlığı bulunan Melike Yalçınkaya ile Melikgazi Kayseri Basketbol maçında rakip oyuncuyla tartışma yaşayan Kelsey Bone, idmana katılmadı.
Turgutlu Belediyespor ile Beşiktaş Boa, 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak.
Kaynak: AA