Raftinge yeni başlayan sporcular nehirde değil havuzda kürek çekiyor

Tunceli'de raftinge yeni başlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle Munzur Çayı'nda antrenman yapamayan sporcular, yarı olimpik yüzme havuzunda kürek çekiyor.

Sarp dağların arasında kurulu olan Tunceli'de bu yıl ilkbahar mevsimi önceki senelere göre daha soğuk ve yağışlı geçiyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 2 metre olduğu kentte raftinge kısa süre önce başlayan 15'i kız 20 sporcudan oluşan takım, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi sebebiyle Munzur Çayı'nda antrenman yapmakta zorlanıyor.

Bu nedenle haftanın 4 günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki havuza gelen sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Ali Ekrem Canpolat ve Gülseren Toka'dan kürek tutuş, rafting güvenlik kuralları, bota biniş tekniği ve suda ters dönen botu düzeltme gibi konularda eğitim alıyor.

Havuzda kuvvet ve kondisyon kazanıyorlar

Rafting sporunun zorlukları hakkında bilgilenen sporcular, daha sonra 100 metre uzunlukta ve 2 metre derinlikteki havuzda kürek çekerek kuvvet ve kondisyon kazanıyor.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğa ve su sporlarıyla çevre il ve civar ilçelerden vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Er, sporcuların Munzur Çayı'nın suyunun çok soğuk olması nedeniyle yarı olimpik havuzu kullandıklarını belirterek, "Rafting sporcularımız kondisyonlarını arttırmak için havuzda antrenmanlarına devam ediyor." diye konuştu.

"Hedefimiz dünya birincisi olmak"

Antrenörlerden Ali Ekrem Canpolat ise yaklaşık 6 yıldır rafting branşında sporcu yetiştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'yi birçok yarışmada temsil ettiklerini ve önceden önemli başarılar elde ettiklerini anlatan Canpolat, şöyle konuştu:

"Sekiz defa Türkiye birinciliği, iki defa dünya beşinciliği ve bir kez Avrupa dördüncülüğü derecelerini elde ettik. Hedefimiz dünya birincisi olmak. İlimiz su sporlarına çok elverişli bir durumda. Özellikle Pülümür ve Munzur Çayı'nın birleştikleri noktada Uzunçayır Baraj Gölü'nün olması su sporları açısından Tunceli'yi çok özel bir yer yapıyor."

Canpolat, şu an 12-14 yaş aralığındaki çocukları rafting alanında eğittiğini belirterek, "Bu yıl hava ve iklim şartlarının çok kötü gitmesinden dolayı halen kapalı ortamda antrenman yapıyoruz. Bir süre kondisyon çalışmalarımızı yaptık ve şimdi de havuzda teknik ile taktik çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Doğa sporlarına çocuklarımız son derece uygun"

Antrenör Gülseren Toka da son yıllarda Tuncelili sporcuların raftingde başarılarını arttırdığını söyledi.

Munzur Çayı'nın sporculara büyük avantaj sağladığını anlatan Toka, "Bütün doğa sporlarına çocuklarımız son derece uygunlar. Türkiye şampiyonalarında elde ettiğimiz derecelerden sonra ilimiz dünya şampiyonası ve çeşitli organizasyonlarda hedeflerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Çocuklarımız da sportif olarak bu başarıyı perçinlemiştir." ifadelerini kullandı.

Sporcu Eylül Toka da bir süre kano yaptıktan sonra rafting sporuna yöneldiğini ve gelecekteki hedefinin takım arkadaşlarıyla dünya kupasını kazanmak olduğunu kaydetti.