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Tunceli'de Dağcılar Zel Dağı'na Tırmandı

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Türkiye Dağcılık Federasyonu Tunceli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen çadırlı kamp etkinliğine katılan 4 dağcı, eksi 23 derece sıcaklıkta Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Tunceli İl Temsilciliği tarafından bin 800 metrede eksi 23 derece sıcaklıkta çadırlı kamp etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan 4 dağcı daha sonra 2 bin 330 metre rakımlı Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Tunceli Dağcılık İl Temsilciliği tarafından Bülent Ak, Hıdır Akpınar, Ünal Oslu ve Murat Gülmez isimli sporcuların katılımıyla merkez Kutudere bölgesinden tırmanış gerçekleştirildi. Geceyi, hava sıcaklığının eksi 23 derece olduğu bin 800 rakımda kurdukları çadırda geçiren sporcular ertesi sabah 2 bin 330 metrelik Zel Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.

Tırmanışı, hayatlarını kaybeden dağcılar Mustafa Atmış ve Cemal Diribaş anısına gerçekleştiren dağcılar 3 saat süren inişin ardından faaliyetlerini tamamladı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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