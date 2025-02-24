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Tuna Üzümcü, Bucaspor 1928 ile Yollarını Ayırdı

Tuna Üzümcü, Bucaspor 1928 ile Yollarını Ayırdı
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Bucaspor 1928'in Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, takım ile yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Üzümcü, sezon boyunca elde ettikleri başarıları ve kulüp içindeki desteklerini vurguladı.

Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Bucaspor 1928 ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, sarı-lacivertli kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik adam, Başkan Cihan Aktaş ile yaşanan fikir ayrılığı sebebiyle bu kararı aldığını ifade etti.

Tuna Üzümcü'nün açıklaması şu şekilde:

"Devre arasında Play-off hedefi ile çıktığımız bu yolda oyuncularımın, ekibimin ve taraftarlarımızın özverisi ile üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldık. Görev süremiz boyunca çıktığımız altı karşılaşmadan on bir puan kazanarak şampiyonluk puan ortalamasını yakalamış olduk. Çıkmış olduğumuz bu yolda yaşanılan fikir ve hedef ayrılığı sebebiyle istifa kararı aldığımı Başkanımız Sn. Cihan Aktaş'a ileterek karşılıklı olarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Oluşturduğumuz aile ortamında başta bize görev veren ve arkamızda duran başkanımız Sn. Cihan Aktaş'a, bizlere eşlik eden tüm çalışanlara teşekkür ederim. Bucaspor 1928'e kalan maçlarında başarılar diliyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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