Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi'ni Geçerek İki Ödül Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'de iki ödüle layık görüldü. Bu başarı, onu dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu yaparken, 13 saat 26 dakikalık geçişi resmi olarak belgelendi.

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçme başarısı dolayısıyla İngiltere'de iki ödüle layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre dünyanın en zorlu meydan okuması olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen Tunca, İngiliz Kanalı Yüzme Derneği tarafından Folkestone kentinde düzenlenen törene katıldı.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak sahneye davet edilen Tuna Tunca'ya, bu başarısı dolayısıyla dünyanın en prestijli açık su yüzücülerinin buluştuğu programda iki ayrı ödül verildi.

Etkinlikte, Tunca'nın hikayesine yer verilirken, takdim edilen sertifikayla başarılı yüzücünün 13 saat 26 dakikalık Manş Denizi solo geçişi de resmi olarak belgelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sporcunun annesi Gülnur Tunca, oğluna inananlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Tuna Tunca, eylül ayında Cebelitarık Boğazı'nı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmiş, bu boğazı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü ünvanını almıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.